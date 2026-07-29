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Lo que revelan los gestos de Pedro Sánchez en sus explicaciones: "Es algo que le está costando decir y le genera incomodidad y molestia"

Sonia El Hakim López, analiza la comparecencia de Pedro Sánchez en el momento en que responde a las preguntas de la sentencia en el caso de su hermano o el proceso que implica a su mujer, Begoña Gómez. La experta en lenguaje no verbal advertía que la pregunta sacó al presidente de su talante imperturbable durante unos momentos.

Sonia El Hakim, experta en comunicación no verbal

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Un periodista aprovechó la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacerle una pregunta por las últimas novedades de los casos que han afectado directamente a sus familiares, la sentencia del caso que ha investigado el puesto de trabajo de su hermano, David Sánchez; y por el proceso judicial abierto contra su mujer, Begoña Gómez.

Una concatenación de gestos

La especialista en comunicación no verbal Sonia El Hakim López ha compartido su valoración con Espejo Público. Los doce segundos que pasan entre que se hace la pregunta y cuando Sánchez se reclina en el atril e inicia su respuesta, resultan muy reveladores para la experta.

"Un montón de señales no verbales que van a la vez, unas con otras, o bien concatenadas, una detrás de otra", sentenciaba Sonia. En esas evidencias, la experta en lenguaje advierte que el presidente una "cierta incomodidad". Según su análisis, Sánchez da muestra desde el primer momento, con un chasquido revelador, enfrentarse a "un discurso que le va a costar decir y que está estructurando en su cabeza, ver cómo lo dice. (…) Es algo que le genera cierta incomodidad y molestia, tener que responder a esto".

Ese inicio de la contestación es la señal que delata a Pedro Sánchez, a juicio de la experta, que además aprecia que el presidente también se traba inmediatamente después: "Prolonga una palabra vacía para ganar tiempo, esto no es habitual en él".

Esta no era la última de esas señales que apuntalan los argumentos de Sonia, que en apenas 5 segundos aprecia otros tantos gestos sucedidos uno detrás de otro.

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