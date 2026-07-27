Los desalojados por los incendios piden volver cuanto antes a sus casas: "Necesitamos dar las medicinas a nuestros animales"

Mientras los equipos de extinción luchan contra las llamas, miles de familias esperan noticias sobre el estado de sus viviendas tras ser desalojadas por los incendios. Y es que además de las miles de hectáreas arrasadas, esta es la peor cara de las llamas, la de las familias que han tenido que abandonar sus hogares con lo puesto, y siguen sin saber cuando regresaran a sus casas.

Enfados en algunos pueblos

Es el caso de los vecinos de Almorox, Toledo, que han convocado una concentración, con el fin de que les dejen ir a sus viviendas para dar de comer a sus animales, denunciando que sus mascotas llevan días sin ser atendidas ni alimentadas.

Polideportivos como casas

Estos centros deportivos se están convirtiendo en el techo de las familias que han sido desalojadas de sus casas a causa de los incendios.

Como es el caso del polideportivo de Villa Magna en Madrid, donde han ido poniendo varias literas hasta conseguir que miles de personas evacuadas puedan caber.

Las próximas horas serán claves para conocer si podrán regresar ya a sus casas o por el contrario tendrán que quedarse más noches en el polideportivo

El caso de Navas del Rey

Otro caso es el de Navas del Rey, un pueblo especialmente castigado por los incendios. "Necesito que la gente entre, que la gente llore sus pérdidas, cuando vean su pueblo precioso con su río Alberche achicharrado va a haber un trauma" indicaba desesperado el Alcalde de la localidad, instando a que dejen volver ya a los vecinos al pueblo para que asimilen cuanto antes lo ocurrido.

Abandonados en El Encinar del Alberche

"Necesitamos saber que se va a hacer y sobre todo que se impliquen, que nos llamen preguntándonos como estamos y qué necesitamos" expresaba la Presidenta de Propietarios del Encinar del Alberche, Emilia López.

Una urbanización que ha perdido más de 230 casas.

Indignados en Almorox

En Almorox, donde han convocado una manifestación, están cortados los accesos para poder volver. "Necesitamos volver para darles las medicinas a nuestros animales" clamaba una vecina del pueblo al borde de las lagrimas.

La vida lejos de su casa la sobrellevan como pueden, pero los días fuera de su hogar, empiezan a hacer mella en el ánimo de los desalojados.

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