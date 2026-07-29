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INCENDIOS FORESTALES

Un bombero responde a las críticas de los vecinos afectados por los incendios: "Sé que es difícil de entender, pero en esos momentos es mejor estar parado"

Antonio Córdoba ha respondido tanto a la negligencia que desencadenó las llamas como a las críticas de quienes acusan a los equipos de extinción de no haber actuado con la suficiente rapidez.

El bombero responde a las críticas de los vecinos en Ávila

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Sofía Avendaño
Publicado:

Ya se ha desvelado cuál ha sido el motivo que desencadenó el que ya es el peor incendio de la historia de España del que se tengan registros. 'El Perejil' es un operario que se encontraba en la zona donde se originó el incendio de Ávila, empleando maquinaria prohibida dentro de la zona y en un horario en el que no se podía operar. El causante estaba realizando un camino, encargado por la Asociación de Ganaderos y la máquina que empleó, que no está legalizada, hizo saltar una chispa que fue el desencadenante de todo.

Antonio Córdoba, coordinador provincial de incendios forestales en el consorcio de Alicante, ha respondido a esta grave infracción, así como a las lágrimas de los vecinos que han visto sus montes arder. Tal y como explica el bombero, "una cosa es lo que marca la legislación y otra que la cumplan", ya que "tu puedes poner normas preventivas pero si la gente se lo salta".

Pero a lo que sí ha querido responder de manera contundente Antonio, es a las declaraciones de los vecinos y alcaldes de las localidades que se han visto afectadas por las llamas. Muchos culpan a los operativos, pues consideran que no han hecho todo lo que estaba en su mano y al principio, fueron los propios civiles los que tuvieron que hacer frente a la tragedia.

La clave está en la incapacidad de extinción

El bombero ha respondido razonablemente: "Hay que entender que en incendios de estas dimensiones, es imposible cubrirlo todo, hay que decidir dónde trabajan los medios". De esta manera, Antonio explica que, aunque se vea al personal sin hacer nada en un momento dado, siempre se actúa teniendo en cuenta las capacidades y los peligros.

"Hay momentos en los que ven que el personal no está trabajando porque los incendios están fuera de capacidad de extinción y tenemos que tener en cuenta es que desde el punto de mando se valora el coste de maniobra, es decir, el coste de tiempo y movimiento de medios que planeas llevar. No podemos desplazar 15 o 20 vehículos a una zona de incendios que no se pueden parar, que estén fuera de capacidad de extinción, por muchos medios que metamos", responde el bombero.

Para concluir, añade: "Sé que es difícil de entender, pero en esos momentos es mejor estar parado que, con tal de ver al personal moviéndose, meter a los medios en zonas que no hay posibilidad de detenerlo".

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