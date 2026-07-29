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CRIMEN MACHISTA

"¡Mató a mi mamá a puñaladas!": el relato de Zoraida tras socorrer a los hijos de la mujer asesinada en Barcelona

El presunto asesino apuñaló hasta 11 veces a su mujer delante de sus hijos y luego salió huyendo.

Zoraida cuenta el traumático episodio que vivieron los hijos menores de la mujer asesinada en Barcelona

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Sofía Avendaño
Publicado:

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando el presunto asesino dejó su furgoneta frente a su apartamento, subió y apuñaló a su mujer hasta 11 veces delante de sus dos hijos. Los menores, de 4 y 8 años, tuvieron que presenciar cómo moría su madre ante sus hijos y a manos de su progenitor. A partir de ahora, su vida no volverá a ser igual.

"Estaban asustados"

Hemos podido conectar con Zoraida, vecina del edificio y conocida de la pareja. Ella estaba en el mismo momento que ocurrió el crimen y lo que es más, fue la primera que vio a los hijos de la pareja. Ambos salieron corriendo del apartamento para avisar a sus vecinos, asustados y sin saber qué hacer. Zoraida cuenta que uno de ellos fue muy gráfico y ejecutaba el movimiento de una puñalada en el cuello mientras gritaba: "¡Mató a mi mamá, así con el cuchillo a puñaladas!". A raíz de esto, añade: "Estaban asustados, nosotros les auxiliamos y los subimos para casa".

La declarante ha explicado que el matrimonio discutía recurrentemente, e incluso hubo una temporada que la madre del presunto asesino vivía con ellos y "se tuvo que volver a Santo Domingo porque no aguantaba las discusiones".

El presunto asesino se ha entregado a la policía

Según ha contado nuestra reportera Marta Rams, el presunto asesino dejó su furgoneta mal aparcada frente al edificio, subió y a los minutos salió huyendo en el vehículo. A las horas, dicha furgoneta fue encontrada calcinada. Aunque él hizo amago de huir corriendo, terminó entregándose a la policía, que actualmente le está realizando los interrogatorios procedentes. Una vez terminados, pasaría a disposición judicial.

La abogada Montse Suárez afirma que el presunto autor se enfrentará a una pena de 30 años, con prisión preventiva.

Las víctimas de violencia machista y su entorno disponen de atención permanente a través del 016, del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y del canal de WhatsApp en el 600 000 016. En situaciones de emergencia también pueden contactar con el 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Asimismo, la aplicación AlertCops permite enviar una alerta con geolocalización cuando no es posible realizar una llamada.

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