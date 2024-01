La Consejería de Sanidad asegura que “legalmente no hay más margen de maniobra” para solucionar el conflicto del hospital La Paz

Desde hace una semana, la UCI pediátrica del hospital de La Paz, está cerrada. Todo el personal sanitario dejó o se dio de baja de sus puestos tras la readmisión de su jefe de unidad, Pedro de la Oliva. Los niños que había ingresados han sido trasladados a otras unidades como la de reanimación con una menor capacidad y que está al borde del colapso.

¿Qué se puede hacer para volver a abrir esta UCI?

La Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha hablado en Espejo Público sobre esta situación. Ha afirmado que "se está haciendo todo lo posible dentro del marco legal para conseguir que tanto los pacientes como los profesionales tengan las mejores condiciones".

Desde el punto de vista jurídico, ¿Qué se puede hacer?

Matute explica que "desde el minuto uno que ocurre esto nos ponemos a trabajar con todos nuestros asesores jurídicos para hacer todo lo que pudiéramos hacer para solucionar el problema cuanto antes". Y añade que "los tiempos jurídicos son más largos de lo que nos gusta a los médicos, pero lo que hay que hacer, junto con los servicios jurídicos y la dirección del hospital es, construir una serie de alegaciones para presentárselo a la jueza y que resuelva lo que considere. La separación de poderes está por encima, pero nuestra primera misión es proveer de un servicio a nuestros niños y desde luego, a los compañeros que están en el hospital de la Paz".

La ministra de Sanidad, crítica con el caso

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado la gestión de la Comunidad de Madrid con este tema. Considera que tenían que haber actuado antes, y que el hospital podía haber hecho más. A lo que la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid responde que: "La ministra de Sanidad no se ha puesto en contacto con nadie de la Consejería ni con nadie del hospital. Creo que tiene un desconocimiento profundo de lo que significa la ley y de lo que podemos hacer". Y añade que: "Estamos trabajando en ello, conocemos el problema, pero legalmente no tenemos más margen de maniobra que lo que estamos haciendo".

¿Quién nombra a un jefe de unidad?

Le preguntamos a la consejera cómo se hace el nombramiento de un jefe de unidad y Matute explica que: "Este nombramiento de jefe de servicio se regula por el estatuto marco del trabajador y está sujeto a una serie de normas que tenemos que acatar. Nosotros no tenemos la potestad de retirarle cuando la jueza ha marcado esta restitución de forma cautelar a su cargo". Y añade que: "No tenemos margen de maniobra, porque si no le puedo asegurar que hubiéramos tomado medidas".