El regreso de un superior acusado de acoso laboral, el desencadenante del cierre de la UCI Pediátrica de la Paz

El jefe de la UCI fue acusado de acoso laboral por más de la mitad de la plantilla. Ahora, ha vuelto a su puesto de trabajo, y las renuncias y bajas de prácticamente toda la plantilla de la unidad han ocasionado el cierre de la misma. Durante la mañana de hoy un grupo de sanitarios se ha manifestado a las puertas del Hospital de La Paz de Madrid, desde donde aseguran que el jefe "es una persona con la que no se puede trabajar".

Los niños que quedaban en la unidad han tenido que ser trasladados a otras áreas por falta de personal, aunque desde el hospital aseguran que "están bien atendidos".

La cifra de sanitarios que cogieron la baja o que han renunciado asciende a 11 facultativos. Jesús de Vicente, anestesiólogo infantil del Hospital de la Paz, indica que "los médicos que se contrataban para sustituir a estas bajas laborales han renunciado a sus contratos".

En la manifestación no solo se han pronunciado los trabajadores, si no también varios padres de niños. Desde el hospital los trabajadores aseguran que, además de las bajas, los médicos que se contrataban para cubrirlas, han renunciado a sus contratos. Y aunque el Consejo de Sanidad afirma que la Unidad no va a cerrar, algunos médicos aseguran que ya se encuentra cerrada, sin haber pacientes ni sanitarios.

"Es una persona con la que no se puede trabajar, una persona que insulta, una persona que menosprecia", asegura Antonio Pérez, jefe de Hemato-Ocología Infantil del Hospital de la Paz.

Investigación contra el jefe de servicio

En 2020 ya se había abierto una investigación contra el jefe de servicio, debido a las quejas acumuladas por parte de los facultativos. Y ahora, tras haber sido cesado el pasado mes de diciembre, ha regresado a su puesto de trabajo. Los sanitarios del hospital aseguran que los compañeros que han cogido baja lo hacen para cuidar de su salud mental, al afirmar que el jefe "es una persona que insulta y menosprecia".