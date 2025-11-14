Antena 3 LogoAntena3
Georgina

Un bolso de Chanel: el regalo de Georgina a su hija por su octavo cumpleaños

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebran los 8 años de Alana Martina, a la que le han regalado un bolso por valor de miles de euros.

Bolso Georgina

Espejo Público
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo celebran el octavo cumpleaños de su hija Alana Martina. Georgina compartía con sus más de 71 millones de seguidores algunos de los momentos más especiales de la celebración y los regalos.

En Espejo Público han desvelado el precio del bolso de Chanel que le han regalado a la pequeña. La pieza es un modelo 31 en color rojo, aolchado con el logo de la firma en tono dorado. ¿El precio? Te lo contamos en el vídeo.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

