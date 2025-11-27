Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Varias alumnas del Conservatorio de Música de Madrid denuncian acoso por parte de un profesor de clarinete

Estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Madrid han denunciado este miércoles en un acto público, supuestos tocamientos y extorsiones por parte de uno de sus catedráticos.

Miriam Felipe
Publicado:

El profesor, que lleva más de 20 años como docente en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, recibió este miércoles un reconocimiento por su labor dentro de la institución. Varios alumnos aprovecharon el acto publico para denunciar tocamientos, abusos y presiones que llevan recibiendo durante meses por parte de este profesor.

En el centro tienen un expediente abierto para este profesor desde hace un año y medio por conductas similares denunciadas por otros estudiantes. Varios jóvenes describen comportamientos inapropiados por parte del catedrático. "A mi en la primer clase me pregunto que si tenía pareja", explica Noa, presidenta de la asociación de estudiantes del conservatorio y antigua alumna del profesor denunciado. Además, añade la joven que le llegó a pedir su signo del zodiaco para saber si eran compatibles. Otros estudiantes a lo largo de estos meses si han realizado quejas formales. Uno de ellos, denuncia que el profesor se interesó demasiado por conocer su orientación sexual. Por otro lado, varias alumnas cuentan que han tenido que dar clases a oscuras porque el docente se lo pedía.

Extorsión y presiones

Las quejas de los alumnos se extienden más allá de los comentarios de tipo sexual. Critican también que el docente utilizara formas diferentes para humillar a sus alumnos obligándolos a apuntarse a sus cursos fuera del conservatorio si querían aprobar la asignatura.

Otra de las conductas que denuncian es la extorsión y el acoso en redes sociales. Uno de los alumnos, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos cuenta que tras dejar las clases con este profesor, empezó a utilizar las redes sociales para escribir comentarios agresivos con con sus iniciales, en forma de indirecta. "Este docente tiene cada vez menos alumnos, cada vez son menos las personas que quieren dar clase de clarinete con el", explica el alumno.

Seguía ejerciendo

A pesar de tener un expediente abierto, el catedrático seguía ejerciendo. Ayer en el acto en el que fue condecorado, sus alumnos se levantaron entre publico con varias pancartas que denunciaban los supuestos abusos. El profesor orgulloso recogió su premio en mitad del escandalo. Esta misma mañana el profesor se ha dado la baja. A través de un correo electrónico les ha comunicado a sus alumnos que no podía continuar ejerciendo bajo tanta presión.

Mientras tanto la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está investigando lo ocurrido para garantizar los derechos de los denunciantes y los denunciados.

