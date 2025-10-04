Antena 3 LogoAntena3
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

La confesión de Susana Saborido: “Yo no llegué virgen al matrimonio”

Ante la pregunta de Anna Simon, la presentadora de Emparejados no ha dudado en responder sobre si llego con la virginidad o no al altar.

La confesión de Susana Saborido: “Yo no llegué virgen al matrimonio”

Carmen Pardo
Publicado:

Mylka, la protagonista del Beso o cobra ha explicado que llegó virgen al matrimonio con 24 años por convicciones religiosas. Una historia que se lleva el aplauso del público de Emparejados.

Anna Simon ha querido saber si Joaquín y Susana también respetaron su virginidad antes de pasar por el altar.

“Yo que voy a llegar virgen al matrimonio, y este peor que yo”, ha afirmado Susana Saborido ante la cuestión propuesta por Anna Simon.

