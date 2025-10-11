Avance Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho
Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”
La pareja de amigos con un gran sentido del humor se ha presentado como dos personas muy inquietas a las que les gusta pasárselo bien. Descubre esta noche todo lo que nos van a contar Paz Padilla y José Corbacho en Emparejados.
Publicidad
Paz Padilla se define como una persona muy inquieta desde humorista a mujer madurita. La presentadora ha presentado a su amigo, José Corbacho, otra persona que no sabe definirse en su profesión.
Los invitados de Emparejados han confesado que se conocen hace unos 30 años y llegan al programa abiertos a jugar con Joaquín Sánchez y Susana Saborido.
No te pierdas el programa protagonizado por Paz Padilla y Jose Corbacho, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.
Publicidad