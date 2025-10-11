Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

La pareja de amigos con un gran sentido del humor se ha presentado como dos personas muy inquietas a las que les gusta pasárselo bien. Descubre esta noche todo lo que nos van a contar Paz Padilla y José Corbacho en Emparejados.

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Paz Padilla se define como una persona muy inquieta desde humorista a mujer madurita. La presentadora ha presentado a su amigo, José Corbacho, otra persona que no sabe definirse en su profesión.

Los invitados de Emparejados han confesado que se conocen hace unos 30 años y llegan al programa abiertos a jugar con Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

No te pierdas el programa protagonizado por Paz Padilla y Jose Corbacho, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Paz Padilla y José Corbacho llegan para brillar con su humor Emparejados: “Tenemos un pasado”

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Mika llama “rara” a esta talent al terminar la actuación: “Pero es una cosa positiva”

Receta sabrosa de pollo relleno con salsa de Oporto, de Karlos Arguiñano: "Os va a sorprender"

La receta de Arguiñano para un pollo relleno con salsa de Oporto que conquista sin esfuerzo

Taquígrafa
Nos lo cuenta

La taquígrafa que fue testigo de los secretos del Congreso de los Diputados: "El 23-F estuve a punto de entrar"

Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz
Resumen de la gala

Plenos, reencuentros y doble empate entre los coaches en las cuartas Audiciones de La Voz

La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz
Avance

La emoción continua el próximo viernes en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Cada vez es más dificil pulsar el botón para los coaches que se quedan sin armas en las últimas galas de la edición.

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca
Actuación | Audiciones

Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca

La sevillana demostró lo especial que es su voz al cantar ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz en las Audiciones a ciegas.

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Este talent regresa al escenario de La Voz 4 años después de su primera Audición

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

Publicidad