Vuelve a ver la entrevista completa de Leonor Watling y Lucía Caraballo en El Hormiguero

El Hormiguero ha contado este martes con la visita de Leonor Watling y Lucía Caraballo. Las dos actrices se han sentado junto a Pablo Motos para presentarnos la última película en la que han trabajado juntas: 'La maleta'.

Esta ha sido la primera vez de Lucía Caraballo en el programa y, sin duda, ha sorprendido muy gratamente a Pablo Motos con su simpatía. De hecho, después de que la actriz confesase que ligó con un chico gracias a una guerra de pulgares, ha protagonizado un divertido y breve enfrentamiento con el presentador.

Durante la entrevista, tanto Leonor como Lucía han confesado que han cometido pequeños hurtos en su vida. La primera, una goma de borrar que acabó devolviendo, y la segunda... ¡ropa interior en los rodajes!

Leonor Watling también ha confesado que siente cierta rabia por no imponer todo lo que le gustaría. Según ella, muchos familiares suyos son capaces de poner cara de mala leche, pero a ella le cuesta más que la tomen en serio.

Lucía Caraballo ha tenido un estreno de lujo en el programa y Leonor Watling ha sido la mejor acompañante que podía tener en su debut. ¡Disfruta de su entrevista completa en el vídeo de arriba!