Esta noche, Dani Martín pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

El cantante visita El Hormiguero, donde se siente como en casa, para presentar su nueva gira.

Dani Martín en El Hormiguero

Julio Gil López
Dani Martín es uno de los invitados platino de El Hormiguero, su buena relación con Pablo Motos y con el equipo hace que el madrileño acuda al programa con frecuencia.

El equipo del El Hormiguero disfruta mucho de las visitas del cantante, sobre todo con el cierre de una semana tan especial como esta, en la que se ha celebrado el programa 3.000.

La nueva gira de Dani Martín es un homenaje al cuarto de siglo que lleva de carrera, ‘ 25 P*t*s Años’ comienza con diez conciertos en el Movistar Arena para continuar por todo el país. Además, esta noche va a presentar su nuevo single en primicia en El Hormiguero.

Dani Martín es un cantante madrileño que comenzó su carrera como actor, apareciendo de extra en alguna serie y programa especial. Más tarde fue presentador del programa musical Ponte las pilas, lo que le permitió entrevistar a grandes músicos como los Hombres -G entre otros. En 1999 crea la banda El Canto del Loco, con la que triunfa a nivel internacional. Tras decantarse por una carrera en individual su éxito no ha dejado de crecer, ganando varios premios entre los que destaca el Golden Music Award.

