En El Hormiguero
Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Arturo Valls: "¡No doy una!"
Las hormigas le han propuesto un divertido juego al presentador del 1%.
Trancas y Barrancas han jugado al 'Si te he visto, no me acuerdo' con Arturo Valls. Las hormigas han puesto a prueba si el cerebro del presentador del 1% le ayuda o le juega malas pasadas en situaciones cotidianas.
La primera pregunta era saber, ¿cuánto es el máximo que marca un térmometro de pared?, un utensilio que "todos hemos visto cuando éramos pequeños" ha confesado Arturo Valls. El presentador cree recordar que marca 60º, pero su memoria le ha jugado una mala pasada.
La segunda pregunta ha propuesto si Ramón García ha llegado a llevar chistera además de capa en algunas Campanadas, otra pregunta que Arturo Valls no ha sido capaz de acertar.
El presentador del 1% se ha sentido fracasado en el juego de 'Si te he visto no me acuerdo', "no doy una", les ha dicho Arturo Valls a Trancas y Barrancas ante su juego de memoria.
