El Hormiguero vuelve a convertirse en el programa más visto de la televisión con un 17,2% de audiencia

Después de cerrar con éxito su primera semana de la temporada, El Hormiguero ha vuelto a arrasar con la primera invitada de la segunda semana, Mar Flores, que acudió al programa presentado por Pablo Motos para hablar sobre su autobiografía.

El Hormiguero ha vuelto a situarse, un día más, como el programa más visto de la televisión este lunes, convirtiéndose en líder absoluto con 1.944.000 seguidores de media, un 17,2% de cuota y la emisión con más espectadores únicos: 4.469.000.

Además, el programa presentado por Pablo Motos ha superado en el primer programa de la segunda semana de la temporada por +8,9 y +1,2 puntos a sus competidores, a los que gana igualmente en coincidencia.

Antena 3 Noticias 1 y 2, Pasapalabra o La ruleta de la suerte también han logrado ser líderes en sus respectivas franjas, cosechando audiencias que hacen que Antena 3 sea la televisión líder absoluta con un 14% de share.