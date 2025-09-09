Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

líder

El Hormiguero vuelve a convertirse en el programa más visto de la televisión con un 17,2% de audiencia

El programa presentado por Pablo Motos ha vuelto a ser la opción favorita de los españoles en la noche del lunes con la entrevista a Mar Flores y ha sido el programa más visto del día.

El Hormiguero vuelve a convertirse en el programa más visto de la televisión con un 17,2% de audiencia

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Después de cerrar con éxito su primera semana de la temporada, El Hormiguero ha vuelto a arrasar con la primera invitada de la segunda semana, Mar Flores, que acudió al programa presentado por Pablo Motos para hablar sobre su autobiografía.

El Hormiguero ha vuelto a situarse, un día más, como el programa más visto de la televisión este lunes, convirtiéndose en líder absoluto con 1.944.000 seguidores de media, un 17,2% de cuota y la emisión con más espectadores únicos: 4.469.000.

Además, el programa presentado por Pablo Motos ha superado en el primer programa de la segunda semana de la temporada por +8,9 y +1,2 puntos a sus competidores, a los que gana igualmente en coincidencia.

Antena 3 Noticias 1 y 2, Pasapalabra o La ruleta de la suerte también han logrado ser líderes en sus respectivas franjas, cosechando audiencias que hacen que Antena 3 sea la televisión líder absoluta con un 14% de share.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

El Hormiguero vuelve a convertirse en el programa más visto de la televisión con un 17,2% de audiencia

El Hormiguero vuelve a convertirse en el programa más visto de la televisión con un 17,2% de audiencia

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra muestra su lado más cercano y espontáneo como coach de La Voz: "Soy muy de baladas"

Susana Díaz

Susana Díaz, sobre las medidas contra Israel anunciadas por Sánchez: "Teníamos que haberlo marcado como una política de Estado"

Felipe González con Susanna Griso.
Un café con Susanna

Felipe González: "Siempre he tenido muy buenas relaciones con Israel y no hay que confundirlo con lo que representa Netanyahu"

Mar Flores se moja en 'El test de un buen ex': "Lo dejo por video llamada"
¡Revívelo!

Mar Flores se moja en 'El test de un buen ex': "Le dejo por video llamada"

Nacho Cano
A las 21:45 horas

Esta noche, Nacho Cano visitará El Hormiguero

El artista será el encargado de iluminar el plató con su estilo único y su marcada personalidad.

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero
Estelar

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero

La modelo, actriz y empresaria española ha roto su silencio después de muchos años para disfrutar de una noche inolvidable en el programa.

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Desafío brutal en El Hormiguero: la voltereta extrema con el coche de Walter Franco

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

Mar Flores revela en El Hormiguero si tuvo tentación de quitarse la vida: "Quería dormirme"

"Me lo matan": esto fue lo que pensó Mar Flores cuando supo que su hijo iría a prisión

"Me lo matan": así reaccionó Mar Flores a la entrada en prisión de su hijo, Carlo Costanzia

Publicidad