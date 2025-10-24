Antena 3 LogoAntena3
"He conocido a mi madre de mujer a mujer": Tamara Falcó, sobre las memorias de Isabel Preysler

La colaboradora del programa tuvo el placer de disfrutar de la tertulia acompañada de su madre.

La visita de Isabel Preysler a El Hormiguero estuvo marcada por la clase y la sinceridad. La socialité abrió su corazón y compartió reflexiones sobre su trayectoria personal y profesional.

Isabel Preysler, en El Hormiguero

Tras la entrevista, Pablo Motos le invitó a acompañarles en la habitual tertulia con la que despiden cada semana. Isabel acetó y se sentó al lado de Tamara Falcó, su hija.

Como no podía ser de otra manera teniendo a madre e hija en el plató, y a raíz del libro de memorias de la socialité, Pablo les preguntó si creen que saben todo la una de la otra. La marquesa de Griñón aseguró que gracias a la publicación de estas confesiones, ha podido conocer a su madre "de mujer a mujer".

