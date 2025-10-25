Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Kirsti consigue una de las últimas plazas de La Voz y completa el equipo de Pablo López

‘Fast car’ de Tracy Chapman ha sido el tema con el que ha conquistado a Pablo López y Sebastián Yatra.

Kristi, talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Kirsti llegó al escenario de La Voz con la ilusión de cumplir un sueño. Compagina su trabajo con su gran pasión, la música, y esta noche sabía que tenía una oportunidad única: subirse al escenario y hacerse con uno de los últimos huecos disponibles.

Con su guitarra y una voz cálida y sincera, interpretó ‘Fast Car’ de Tracy Chapman, una canción íntima y emocional con la que consiguió crear una atmósfera mágica en el plató. Su delicadeza al cantar y su conexión con la música cautivaron a los coaches.

Pablo López fue el primero en girarse, conmovido por la pureza de su interpretación, y poco después Sebastián Yatra también pulsó el botón.

Mientras el malagueño utilizaba sus mejores discursos para convencerla, el colombiano tiró de simpatía… y de inglés, aprovechando que la talent es estadounidense.

Finalmente, Kirsti se dejó llevar por la emoción y eligió el equipo de Pablo López, convirtiéndose en la última incorporación y cerrando su equipo para la siguiente fase del concurso.

Malú, coach de La Voz

Los coaches se la juegan en la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

El final más emocionante: estas son las últimas voces que completan los equipos de La Voz 2025

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

El viernes llegan los asesores de los coaches a la Gran Batalla de La Voz

Zaira, talent de La Voz 2025

Zaira pone el broche de oro a las Audiciones de La Voz 2025 en el equipo Sebastián Yatra

Antía y Sebastián Yatra en La Voz 2025
Mejores momentos | Audiciones

Sebastián Yatra cumple el sueño de esta talent al cantar juntos ‘Quererte bonito’... ¡Momentazo!

Antía, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

“Tú eres la voz”: una de las talents más especiales llega en el último segundo para Yatra

Kristi, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

Kirsti consigue una de las últimas plazas de La Voz y completa el equipo de Pablo López

‘Fast car’ de Tracy Chapman ha sido el tema con el que ha conquistado a Pablo López y Sebastián Yatra.

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”
Actuación | Audiciones

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”

La joven se subió al escenario de La Voz para cantar ‘For Better or Worse’ en las Audiciones a ciegas.

“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

Publicidad