Kirsti consigue una de las últimas plazas de La Voz y completa el equipo de Pablo López

Kirsti llegó al escenario de La Voz con la ilusión de cumplir un sueño. Compagina su trabajo con su gran pasión, la música, y esta noche sabía que tenía una oportunidad única: subirse al escenario y hacerse con uno de los últimos huecos disponibles.

Con su guitarra y una voz cálida y sincera, interpretó ‘Fast Car’ de Tracy Chapman, una canción íntima y emocional con la que consiguió crear una atmósfera mágica en el plató. Su delicadeza al cantar y su conexión con la música cautivaron a los coaches.

Pablo López fue el primero en girarse, conmovido por la pureza de su interpretación, y poco después Sebastián Yatra también pulsó el botón.

Mientras el malagueño utilizaba sus mejores discursos para convencerla, el colombiano tiró de simpatía… y de inglés, aprovechando que la talent es estadounidense.

Finalmente, Kirsti se dejó llevar por la emoción y eligió el equipo de Pablo López, convirtiéndose en la última incorporación y cerrando su equipo para la siguiente fase del concurso.