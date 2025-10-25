Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

“Tú eres la voz”: una de las talents más especiales llega en el último segundo para Yatra

La joven ha demostrado su enorme talento al cantar ‘Confieso’ logrando una de las últimas plazas del programa.

Antía, talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Antía llegó al escenario de La Voz con el corazón lleno de sueños y solo una meta: demostrar que su voz merecía un hueco en el programa. Acostumbrada a cantar en la calle, la joven transmitió su verdad desde el primer acorde con una interpretación muy personal de ‘Confieso’ de Kany García.

Con su tono dulce y una forma de cantar que erizó la piel, Antía logró captar la atención de todos los coaches, aunque solo Sebastián Yatra tenía hueco en su equipo y no dudo en pulsar el botón.

“Tú eres la voz”, le dijo el colombiano emocionado, dándole la bienvenida a su equipo.

“Qué maravilla”, comentó Malú, sorprendida por el talento y la sensibilidad de la artista. Los demás coaches coincidieron en que Antía era una voz especial que merecía estar en el programa. ¡Sin duda tiene una voz increíble!

Abrazo Mika y Malú

"Yo he venido a ganar": los coaches se preparan para las penúltimas Audiciones de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

El final más emocionante: estas son las últimas voces que completan los equipos de La Voz 2025

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

El viernes llegan los asesores de los coaches a la Gran Batalla de La Voz

Zaira, talent de La Voz 2025

Zaira pone el broche de oro a las Audiciones de La Voz 2025 en el equipo Sebastián Yatra

Antía y Sebastián Yatra en La Voz 2025
Mejores momentos | Audiciones

Sebastián Yatra cumple el sueño de esta talent al cantar juntos ‘Quererte bonito’... ¡Momentazo!

Antía, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

“Tú eres la voz”: una de las talents más especiales llega en el último segundo para Yatra

Kristi, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

Kirsti consigue una de las últimas plazas de La Voz y completa el equipo de Pablo López

‘Fast car’ de Tracy Chapman ha sido el tema con el que ha conquistado a Pablo López y Sebastián Yatra.

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”
Actuación | Audiciones

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”

La joven se subió al escenario de La Voz para cantar ‘For Better or Worse’ en las Audiciones a ciegas.

“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

Publicidad