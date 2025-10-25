Actuación | Audiciones
“Tú eres la voz”: una de las talents más especiales llega en el último segundo para Yatra
La joven ha demostrado su enorme talento al cantar ‘Confieso’ logrando una de las últimas plazas del programa.
Antía llegó al escenario de La Voz con el corazón lleno de sueños y solo una meta: demostrar que su voz merecía un hueco en el programa. Acostumbrada a cantar en la calle, la joven transmitió su verdad desde el primer acorde con una interpretación muy personal de ‘Confieso’ de Kany García.
Con su tono dulce y una forma de cantar que erizó la piel, Antía logró captar la atención de todos los coaches, aunque solo Sebastián Yatra tenía hueco en su equipo y no dudo en pulsar el botón.
“Tú eres la voz”, le dijo el colombiano emocionado, dándole la bienvenida a su equipo.
“Qué maravilla”, comentó Malú, sorprendida por el talento y la sensibilidad de la artista. Los demás coaches coincidieron en que Antía era una voz especial que merecía estar en el programa. ¡Sin duda tiene una voz increíble!
