“Tú eres la voz”: una de las talents más especiales llega en el último segundo para Yatra

Antía llegó al escenario de La Voz con el corazón lleno de sueños y solo una meta: demostrar que su voz merecía un hueco en el programa. Acostumbrada a cantar en la calle, la joven transmitió su verdad desde el primer acorde con una interpretación muy personal de ‘Confieso’ de Kany García.

Con su tono dulce y una forma de cantar que erizó la piel, Antía logró captar la atención de todos los coaches, aunque solo Sebastián Yatra tenía hueco en su equipo y no dudo en pulsar el botón.

“Tú eres la voz”, le dijo el colombiano emocionado, dándole la bienvenida a su equipo.

“Qué maravilla”, comentó Malú, sorprendida por el talento y la sensibilidad de la artista. Los demás coaches coincidieron en que Antía era una voz especial que merecía estar en el programa. ¡Sin duda tiene una voz increíble!