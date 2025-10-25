Antena 3 LogoAntena3
Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”

La joven se subió al escenario de La Voz para cantar ‘For Better or Worse’ en las Audiciones a ciegas.

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: "Quizá tu voz es mejor que la canción"

Celia Gil
Publicado:

Ana pisó con paso firme el escenario de La Voz decidida a dejar atrás los nervios y enfrentarse al reto de cantar ante los coaches. Solo Pablo López y Sebastián Yatra podían girar su silla, lo que hacía aún más intensa su actuación.

La joven interpretó ‘For Better or Worse’ del musical The Great Gatsby, una pieza elegante y exigente con la que demostró su talento y su pasión por la música. Su voz, llena de matices y emoción, llenó el plató de La Voz y conquistó al público desde la primera nota.

Sin embargo, pese a su gran actuación, Pablo López y Yatra no pulsaron el botón. Ambos coincidieron en que el nivel del programa está en un punto decisivo, y cada elección es más difícil que la anterior.

Mika, que siguió la actuación con atención, quiso destacar su talento con una reflexión muy sincera: “Es una canción muy musical”, comentó, antes de añadir: “Quizá tu voz es mejor que la canción que has elegido”. ¡Así ha sido su actuación!

