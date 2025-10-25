Sebastián Yatra cumple el sueño de esta talent al cantar juntos ‘Quererte bonito’... ¡Momentazo!

La música volvió a brillar en La Voz con una actuación que nadie olvidará. Sebastián Yatra y Antía, una de las voces más especiales de su equipo, se subieron juntos al escenario para cantar ‘Quererte bonito’, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

La talent, que ya había conquistado al público con su dulzura y su fuerza, vivió un auténtico sueño al compartir canción con su coach. La conexión entre ambos fue instantánea y su interpretación, llena de sensibilidad, hizo vibrar a todo el plató.

Los coaches y el público se pusieron en pie para aplaudir este momento que traspasó el escenario. ¡Así ha sido este momentazo en La Voz!