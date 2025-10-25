Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Sebastián Yatra cumple el sueño de esta talent al cantar juntos ‘Quererte bonito’... ¡Momentazo!

La talent no ha dudado en pedirle a su coach compartir este momento lleno de complicidad y emoción.

Antía y Sebastián Yatra en La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La música volvió a brillar en La Voz con una actuación que nadie olvidará. Sebastián Yatra y Antía, una de las voces más especiales de su equipo, se subieron juntos al escenario para cantar ‘Quererte bonito’, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

La talent, que ya había conquistado al público con su dulzura y su fuerza, vivió un auténtico sueño al compartir canción con su coach. La conexión entre ambos fue instantánea y su interpretación, llena de sensibilidad, hizo vibrar a todo el plató.

Los coaches y el público se pusieron en pie para aplaudir este momento que traspasó el escenario. ¡Así ha sido este momentazo en La Voz!

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

El final más emocionante: estas son las últimas voces que completan los equipos de La Voz 2025

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

El viernes llegan los asesores de los coaches a la Gran Batalla de La Voz

Zaira, talent de La Voz 2025

Zaira pone el broche de oro a las Audiciones de La Voz 2025 en el equipo Sebastián Yatra

Antía y Sebastián Yatra en La Voz 2025
Mejores momentos | Audiciones

Sebastián Yatra cumple el sueño de esta talent al cantar juntos ‘Quererte bonito’... ¡Momentazo!

Antía, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

“Tú eres la voz”: una de las talents más especiales llega en el último segundo para Yatra

Kristi, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

Kirsti consigue una de las últimas plazas de La Voz y completa el equipo de Pablo López

‘Fast car’ de Tracy Chapman ha sido el tema con el que ha conquistado a Pablo López y Sebastián Yatra.

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”
Actuación | Audiciones

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”

La joven se subió al escenario de La Voz para cantar ‘For Better or Worse’ en las Audiciones a ciegas.

“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

“Eres otra artista”: Wilma se queda sin hueco en La Voz en su segunda oportunidad

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos

Publicidad