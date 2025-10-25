El viernes llegan los asesores de los coaches a la Gran Batalla de La Voz

La emoción continúa en La Voz. Tras cerrar los equipos en unas Audiciones a ciegas inolvidables, llega el momento de la verdad: la Gran Batalla. El próximo viernes a las 22:00h en Antena 3, los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra regresan al plató acompañados de sus asesores, que llegan dispuestos a reforzar sus equipos y ayudarles en la siguiente fase del concurso.

Joaquina estará con Malú; María Becerra asesorará a Yatra; Carla Morrison hará lo mismo con Mika y Chiara Oliver acompañará a Pablo López en una noche inolvidable.

Cada uno contará con un aliado de excepción que aportará su experiencia, visión musical y consejos a los talents para preparar sus enfrentamientos sobre el escenario.

Las emociones se multiplican, las decisiones se complican y solo las mejores voces lograrán mantenerse en la competición.