El viernes llegan los asesores de los coaches a la Gran Batalla de La Voz

Joaquina, María Becerra, Carla Morrison y Chiara Oliver serán los asesores en una noche muy intensa en la que los equipos quedarán reducidos a la mitad.

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

Celia Gil
La emoción continúa en La Voz. Tras cerrar los equipos en unas Audiciones a ciegas inolvidables, llega el momento de la verdad: la Gran Batalla. El próximo viernes a las 22:00h en Antena 3, los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra regresan al plató acompañados de sus asesores, que llegan dispuestos a reforzar sus equipos y ayudarles en la siguiente fase del concurso.

Joaquina estará con Malú; María Becerra asesorará a Yatra; Carla Morrison hará lo mismo con Mika y Chiara Oliver acompañará a Pablo López en una noche inolvidable.

Cada uno contará con un aliado de excepción que aportará su experiencia, visión musical y consejos a los talents para preparar sus enfrentamientos sobre el escenario.

Las emociones se multiplican, las decisiones se complican y solo las mejores voces lograrán mantenerse en la competición.

Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

Zaira, talent de La Voz 2025

Antía y Sebastián Yatra en La Voz 2025
Antía, talent de La Voz 2025
Kristi, talent de La Voz 2025
Esta talent se queda a las puertas de La Voz: “Quizá tu voz es mejor que la canción”

La joven se subió al escenario de La Voz para cantar ‘For Better or Worse’ en las Audiciones a ciegas.

