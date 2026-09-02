Juan y Medio revela las más de 30 veces que se ha roto un hueso a lo largo de su vida

El presentador explicó que se había roto algún hueso en más de 30 ocasiones. Entre sus accidentes habían estado algunos relacionados con el fútbol y montar a caballo.

Juan y Medio se tomó su historial de lesiones con humor y aseguró entre risas que debía ser “de baja calidad”. Aun así, reconoció que había conseguido recuperarse de todas sus fracturas.

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