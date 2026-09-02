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El Hormiguero
Juan y Medio revela las más de 30 veces que se ha roto un hueso a lo largo de su vida
Juan y Medio contó en El Hormiguero el sorprendente historial de lesiones que había acumulado durante su vida.
El presentador explicó que se había roto algún hueso en más de 30 ocasiones. Entre sus accidentes habían estado algunos relacionados con el fútbol y montar a caballo.
Juan y Medio se tomó su historial de lesiones con humor y aseguró entre risas que debía ser “de baja calidad”. Aun así, reconoció que había conseguido recuperarse de todas sus fracturas.
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