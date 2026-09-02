Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Las escalofriantes 30 veces que Juan y Medio se ha roto un hueso: "Debo ser de baja calidad"

El Hormiguero

Juan y Medio revela las más de 30 veces que se ha roto un hueso a lo largo de su vida

Juan y Medio contó en El Hormiguero el sorprendente historial de lesiones que había acumulado durante su vida.

El Hormiguero
Publicado:

El presentador explicó que se había roto algún hueso en más de 30 ocasiones. Entre sus accidentes habían estado algunos relacionados con el fútbol y montar a caballo.

Juan y Medio se tomó su historial de lesiones con humor y aseguró entre risas que debía ser “de baja calidad”. Aun así, reconoció que había conseguido recuperarse de todas sus fracturas.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero