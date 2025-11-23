"Para él ya soy un hijo más": el gesto con el que el padre de Nuria Roca ha sorprendido a Juan del Val

Durante la ya mítica tertulia de actualidad de los jueves en El Hormiguero, Pablo Motos ha querido picar a Juan del Val insinuando que en la familia de Nuria Roca no lo consideran como un miembro más, pero el colaborador enseguida le ha corregido.

"La sangre es la sangre... Sigue siendo el añadido", ha bromeado Nuria Roca antes de dejar que su marido se defendiese. Juan del Val ha aprovechado que esta semana ha estado firmando su libro en Valencia para contar que su suegro fue allí a propósito.

"Para tu padre yo ya soy un hijo más", le recalcaba Juan a Nuria tras contar que estuvo haciendo cola y él acabó adelantándolo al ver que estaba allí. ¡Escucha la anécdota completa dándole al play al vídeo de arriba!