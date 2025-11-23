Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muy unidos

"Para él ya soy un hijo más": el gesto con el que el padre de Nuria Roca ha sorprendido a Juan del Val

El colaborador ha querido aclararle a Pablo Motos que su relación con su suegro es tan buena que ha hecho por él algo que le ha sorprendido gratamente.

"Para él ya soy un hijo más": el gesto con el que el padre de Nuria Roca ha sorprendido a Juan del Val

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Durante la ya mítica tertulia de actualidad de los jueves en El Hormiguero, Pablo Motos ha querido picar a Juan del Val insinuando que en la familia de Nuria Roca no lo consideran como un miembro más, pero el colaborador enseguida le ha corregido.

"La sangre es la sangre... Sigue siendo el añadido", ha bromeado Nuria Roca antes de dejar que su marido se defendiese. Juan del Val ha aprovechado que esta semana ha estado firmando su libro en Valencia para contar que su suegro fue allí a propósito.

"Para tu padre yo ya soy un hijo más", le recalcaba Juan a Nuria tras contar que estuvo haciendo cola y él acabó adelantándolo al ver que estaba allí. ¡Escucha la anécdota completa dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Secciones» Tertulia de actualidad

Publicidad

Programas

"Para él ya soy un hijo más": el gesto con el que el padre de Nuria Roca ha sorprendido a Juan del Val

"Para él ya soy un hijo más": el gesto con el que el padre de Nuria Roca ha sorprendido a Juan del Val

Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche

El quinto programa deja un premio de casi 32.000 euros a una concursante

Tita Cervera

¿Qué hay detrás de la renuncia al título de Tita Cervera? La decisión que pretende proteger su legado familiar

“Creo que puedes ganar este concurso”: Yatra lanza la frase que nadie esperaba en La Voz
Mejores momentos | Asalto Final

“Creo que puedes ganar este concurso”: Yatra lanza la frase que nadie esperaba en La Voz

Jorge Fernández
Mejores momentos | 22 de noviembre

Jorge Fernández confiesa uno de sus gustos en un panel: “Hasta el año que viene”

Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche
Mejores momentos | 22 de noviembre

Alicia consigue caer en el gajo de los 5.000 euros, ¡dos veces!

La concursante no ha podido tener mejor suerte o puntería… Dos gajos de 5.000 euros en el mismo panel. ¿Cuánto dinero ha ganado en el panel?

Borja, concursante de La ruleta de la suerte noche
Mejores momentos | 22 de noviembre

“Eso es que eres buen aparcacoches”, la broma de Jorge Fernández ante el fracaso de Borja

Otro panel que se le escapa a Borja y el presentador le consuela con una broma.

El consejo de Malú a un talent por su actitud antes de la gala: “La vas a cagar"

El consejo de Malú a un talent por su actitud antes de la gala: “La vas a cagar"

Ordenatriz

Combatir el frío en casa sin arruinarse: consejos sencillos para mantener el calor sin gastar dinero

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”

“Te emocionas tu y nos emocionas a todos”: Malú quiere que esta talent exprima al máximo su potencial

Publicidad