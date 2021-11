Marron pone a prueba la cocina invisible de 'Cooking Surface'

Después de una maravillosa entrevista con Vicky Luengo y David Verdaguer en la que hemos descubierto sus mayores miedos en los hoteles, Pablo Motos ha contado una historia para no dormir y se han puesto a prueba con la competición "a muerte" para ver quién de los dos salía más feo en las fotos, ha llegado la hora de la Ciencia en 'El Hormiguero 3.0'.

Marron ha aparecido con la cocina de inducción 'Cooking Surface' que está totalmente integrada en la encimera y que se usa con un "mandito": "La cocina funciona creando un campo magnético".

La última generación creada por unos valencianos, ¡descúbrela!

Esta noche en 'El Hormiguero 3.0' traemos la cocina de cocción por inducción de 'Cooking Surface Prime', una placa de inducción totalmente integrada en la encimera. Al ser una superficie no porosa y sin juntas, resulta muy higiénica y de fácil limpieza. No quema, solo se calientan los recipientes férreos. Si no hay ninguno colocado, ni funciona ni consume.

Se trata de una superficie resistente a manchas, altas temperaturas, rayaduras, cortes y agentes atmosféricos adversos. Un material completamente impermeable por su mínima porosidad 0,005% que lo diferencia como altamente higiénico y resistente. Incluyen un mando de control, para gestionar el funcionamiento de cada zona de cocción de forma independiente.

Es un invento español creado por dos valencianos. Tiene la Patente Europea 'Equipo de cocción por inducción sobre superficie porcelánica' perteneciente al grupo ABK Stone, fue concedida en 2019 por su novedad, actividad inventiva e integración en el sector cerámico. Ahora tiene patente europea en 14 países.

¿Cómo funciona la cocina de inducción? Estas cocinas utilizan un campo magnético alternante que magnetiza el material ferromagnético del recipiente en un sentido y en otro. Este proceso tiene menos pérdidas de energía. El material se agita magnéticamente, la energía absorbida se desprende en forma de calor y calienta el recipiente. Los recipientes deben contener un material ferromagnético al menos en la base, por lo que los de aluminio, terracota, cerámica, vidrio o cobre no pueden utilizarse con este tipo de cocinas.

¿Qué vamos a hacer? Pondremos LEDs conectados por sus dos patillas con un cable cocodrilo, se verá el parpadeo producido por la alternancia del campo magnético. Con un papel de aluminio veremos el efecto de hacerlo levitar debido a lo mismo. Después veremos la comodidad de poder cortar sobre la encimera, de no quemarnos, usar toda la encimera al completo, no romper la placa (ya que no tiene el cristal) y por último cocinar sobre la misma.