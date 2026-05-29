"¿Te apasiona comer ojos de pescado?": Lydia Bosch alucina con los gustos culinarios de Julio Peña

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de los actores Lydia Bosch y Julio Peña, que han querido presentarnos el nuevo proyecto en el que trabajan juntos, la obra de teatro 'Fedra'.

Después de reflexionar sobre el amor y de recordar su etapa como estudiantes, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para intentar descubrir secretos sobre los actores en un divertido juego.

Partiendo de la base de que casi no se conocen, Julio Peña ha intentado averiguar si su compañera había roto aguas de un ataque de risas cuando estuvo embarazada. ¡Y su intuición no le ha fallado!

¿Habrá sabido adivinar la comida favorita de Julio, Lydia? ¡Descubre todo lo que hemos descubierto sobre los invitados de la noche dándole al play al vídeo de arriba!

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