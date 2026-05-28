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Así ha sido la entrevista completa a Lydia Bosch y Julio Peña en El Hormiguero

Los actores han estado en el plató para presentar su último proyecto con el sentido del humor y la simpatía que les caracteriza.

Así ha sido la entrevista completa a Lydia Bosch y Julio Peña en El Hormiguero

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La visita conjunta de Lydia Bosch y Julio Peña a El Hormiguero ha estado llena de anécdotas y buen ambiente. Los intérpretes han demostrado la gran conexión que mantienen dentro y fuera de la pantalla.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su visión del amor. Ambos creen que es algo que llega y que no se puede elegir y han revelado cómo actuarían ellos si se enamorasen de la persona equivocada.

enamorarse

Tras esto, Pablo Motos ha querido indagar sobre la faceta "copiota" de los invitados. Según han desvelado, los dos han hecho auténticas artimañas para aprobar exámenes y han revelado cuál era su mejor estrategia.

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