El Hormiguero encadena 15 meses como el programa más visto de la televisión

El Hormiguero es, otro mes más, el programa más visto de toda la televisión y líder absoluto, encadenando 15 meses de hegemonía. Mantiene sus destacadas ventajas frente a sus rivales y repite como el formato con más espectadores únicos de la televisión a diario, con más de 4 millones de media cada día de mayo.

Antena 3 refuerza en mayo su incontestable liderazgo en las audiencias de televisión, encadenando ya 22 meses consecutivos a la cabeza y ampliando distancias con sus competidores. Así, sube al 12,9% de cuota de pantalla, la cadena que más crece entre las principales, alejándose de sus adversarios y reafirmando su posición como cadena más vista: aumenta la ventaja con la siguiente opción a casi +2 puntos, la mayor de la temporada, y marca la mayor distancia con su inmediato competidor en un mes de mayo en 31 años, desde 1995, +3,6 puntos. Un mes más, vuelve a demostrar la solidez de su programación, que triunfa de la mañana a la noche, liderando con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

Antena 3 continúa imbatible en Prime Time, franja estelar en la que también sube al 13,3% cuota de pantalla, y aumenta a más de 4 puntos la ventaja su competidor directo y a casi +3 puntos sobre la cadena pública (la más alta desde hace dos años) en la banda más atractiva para los anunciantes. Igualmente, revalida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%), a casi +10 puntos de su rival, por lo que lidera nuevamente las franjas de mayor consumo, ganando también la Tarde (10,6%).

En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: Sueños de libertad se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y su mejor mayo histórico con un 14,2%, de nuevo líder absoluto y a enormes ventajas de sus competidores. ‘En tierra lejana’ y ‘Una nueva vida’ son, por su parte, las series más vistas del Prime Time.

Antena 3 (12,9%) crece, la que más lo hace entre las cadenas principales y refuerza su posición como la televisión líder sumando 22 meses consecutivos a la cabeza. Su ascenso en mayo le permite aumentar la ventaja con sus competidores, de modo que amplía la distancia con la siguiente opción a +1,9 puntos, la mayor de la temporada, mientras que marca la mayor distancia con su adversario directo en 31 años en un mes de mayo, +3,6 puntos. Además, este mes refuerza su dominio aplastante en el número de victorias que consigue en el mes, alcanzando el 96% de las jornadas de mayo (27 de 28 días).

Una hegemonía que se traslada también al ranking de emisiones, acaparando los 100 primeros puestos (sin eventos deportivos) protagonizados por Antena 3 Noticias, El Hormiguero, Pasapalabra, La ruleta de la suerte, Tu cara me suena o el especial de las Elecciones de Andalucía, líder y el más visto de la televisión.

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