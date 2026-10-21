Así ha sido la entrevista completa de Susanna Griso en El Hormiguero

El Hormiguero ha continuado su semana sin levantar el pie del acelerador con la visita de una de las presentadoras más reconocidas de la cadena. Susanna Griso se ha sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y analizar la actualidad política de nuestro país.

La presentadora de Espejo Público ha pronosticado una campaña electoral intensa y emocional, en la que, según ella, veremos cosas que no se han visto nunca. Ha analizado a los principales candidatos a la presidencia y cree que nos sorprenderán en las intervenciones que hagan en las próximas semanas.

Inevitablemente, la presentadora ha comentado también con Pablo Motos la crisis de vivienda que estamos viviendo en nuestro país y ha asegurado que los sindicatos tienen todo el derecho del mundo a convocar la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Al final de la entrevista, Susanna Griso ha recordado cómo fue su boda este verano y nos ha confesado que, ahora, sus comidas familiares son bastante numerosas. ¡Revive su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!