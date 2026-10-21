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Esperansa Grasia saca un abrebocas con Susanna Griso para protagonizar la obra de teatro improvisada más loca

Esperansa Grasia ha repetido su nueva sección de improvisación con una actriz de lujo: Susanna Griso. ¡No te pierdas la actuación!

Esperansa Grasia saca un abrebocas con Susanna Griso para protagonizar la obra de teatro improvisada más loca

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Borja Tamayo
Publicado:

Los trucos de Esperansa Grasia son siempre bien recibidos; sin embargos, de unas semanas a esta parte, la colaboradora ha innovado con una divertidísima sección improvisada. Así, el plató de El Hormiguero se transforma en un teatro y los invitados en actores.

Esta vez ha sido Susanna Griso la encargada de interpretar en directo la obra. Cabría pensar que el mero hecho de no haber ensayado sería la máxima dificultad; no obstante, Esperansa ha complicado más las cosas utilizando un complemento propio de dentista que impedía a los actores juntar los labios. Un abrebocas que provocaba verdaderos ataques de risa en Griso.

Ahora bien, ha sido la propia Grasia la que más ha sufrido las consecuencias de su idea. Era incapaz de articular palabra, invadida por las carcajadas e incluso las arcadas. Un momento que el público ha celebrado con aplausos, siendo testigos en primera persona de un desternillante sketch totalmente improvisado.

Dale play al vídeo de arriba y no te pierdas esta sección.

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Esperansa Grasia saca un abrebocas con Susanna Griso para protagonizar la obra de teatro improvisada más loca

Esperansa Grasia saca un abrebocas con Susanna Griso para protagonizar la obra de teatro improvisada más loca

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