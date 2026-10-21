¡Impresionante! Marron y su equipo recrean un parto natural en El Hormiguero con un simulador de silicona

Después de la intensa entrevista a Susanna Griso, en la que se ha analizado la precampaña electoral o la crisis de la vivienda, entre otras cosas, Marron ha llegado al plató para sorprender a la presentadora y a los espectadores con su sección.

En esta ocasión, el colaborador de El Hormiguero ha querido recrear un parto natural en plató gracias a un innovador simulador de silicona que permite reproducir la salida del bebé y practicar la atención al parto sin intervenir sobre una persona real.

El obstetra que ha recreado el nacimiento del bebe ha explicado que el parto natural es la prioridad y ha explicado cómo hacerlo correctamente para que ni la madre, ni la criatura corran ningún riesgo. ¡Escucha la explicación al completo dándole al play al vídeo de arriba!