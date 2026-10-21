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¡Impresionante! Marron y su equipo recrean un parto natural en El Hormiguero con un simulador de silicona

Marron ha acudido acompañado de un equipo de profesionales al programa para recrear un parto natural en directo con un innovador simulador de silicona.

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de la intensa entrevista a Susanna Griso, en la que se ha analizado la precampaña electoral o la crisis de la vivienda, entre otras cosas, Marron ha llegado al plató para sorprender a la presentadora y a los espectadores con su sección.

En esta ocasión, el colaborador de El Hormiguero ha querido recrear un parto natural en plató gracias a un innovador simulador de silicona que permite reproducir la salida del bebé y practicar la atención al parto sin intervenir sobre una persona real.

El obstetra que ha recreado el nacimiento del bebe ha explicado que el parto natural es la prioridad y ha explicado cómo hacerlo correctamente para que ni la madre, ni la criatura corran ningún riesgo. ¡Escucha la explicación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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