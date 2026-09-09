Paula Echevarría confiesa el defecto que ha logrado corregir: "Miguel se enfadaba muchas veces"

Paula Echevarría ha vuelto a visitar El Hormiguero, en esta ocasión para presentar A la deriva, su nuevo proyecto en atresplayer. La actriz, una de las intérpretes más populares de la televisión española, se pone al frente de una historia ambientada en los años 70 donde los secretos, las tensiones familiares y los misterios marcarán el rumbo de la trama.

Durante la entrevista, la anécdota más divertida ha llegado al hablar de un defecto que llevaba años acompañándola. La actriz ha confesado que era tremendamente impuntual y que, durante mucho tiempo, llegar tarde formó parte de su rutina. "Miguel se enfadaba muchas veces", ha reconocido, nombrando a su marido.

Sin embargo, Paula ha asegurado que ha conseguido darle la vuelta a la situación y convertirse en una persona mucho más organizada con los horarios. "Tengo a todos sorprendidísimos", ha comentado.