Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Fichaje de la temporada 21!

El regreso de Carlos Latre a El Hormiguero parodiando a Pedro Sánchez y su gestión de la crisis de Ceuta

El imitador ha vuelto al plató a lo grande, convertido en el presidente del Gobierno: además de dar sus claves sobre cómo resolver la crisis migratoria, ha dado su playlist llena de ironías sobre este tema.

El regreso de Carlos Latre a El Hormiguero parodiando a Pedro Sánchez y su gestión de la crisis de Ceuta

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

La nueva temporada de El Hormiguero ha traído de vuelta a Carlos Latre. El imitador ha regresado al programa por todo lo alto, metiéndose en la piel de Pedro Sánchez para abordar en clave de humor uno de los asuntos más presentes en la actualidad: la crisis migratoria en Ceuta. Lo ha hecho después de que Pablo Motos diera su contundente opinión sobre este tema: "El Gobierno se ha acorralado con sus propias mentiras".

Ceuta

Latre ha aparecido caracterizado como el presidente del Gobierno, con chaqueta de traje... pero en bañador y con un flotador. Charlando con Pablo, ha ofrecido su particular visión sobre cómo afrontar la situación ceutí.

Tampoco ha faltado su peculiar playlist. A través de distintas canciones cargadas de dobles sentidos e ironías, nuestro Pedro Sánchez ha ido construyendo un divertido recorrido musical que sirvió para parodiar la situación. ¡No te pierdas en el vídeo el regreso de Carlos Latre a El Hormiguero!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

La espectacular coreografía entre robots y bailarines para dar comienzo a la temporada 21 de El Hormiguero

La espectacular coreografía entre robots y bailarines para dar comienzo a la temporada 21 de El Hormiguero

pelicula

Así es la película que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada de El Hormiguero: ‘Misión imposible, no… lo siguiente’

completa

Disfruta de la entrevista completa de Carlos Alsina y Rafa Latorre en El Hormiguero

locutores ceuta
Análisis

¿Cuándo volverá Ceuta a la normalidad? Este es el análisis de Rafa Latorre y Carlos Alsina sobre la crisis migratoria

La Mesa, con Cristina Pardo, triunfa en su estreno
Miércoles tras El Hormiguero

Óscar Puente y Pedro Cavadas, invitados este miércoles en La Mesa

"Jamás tuve la intención de competir": Carlos Latre confiesa por qué abandonó Antena 3 para irse a otra cadena
En El Hormiguero

"Jamás tuve la intención de competir": Carlos Latre confiesa por qué abandonó Antena 3 para irse a otra cadena

El humorista ha fichado por este vigésimo temporada de El Hormiguero y ha explicado por qué decidió cambiar de proyectos profesionales hace un par de años.

El regreso de Carlos Latre a El Hormiguero parodiando a Pedro Sánchez y su gestión de la crisis de Ceuta
¡Fichaje de la temporada 21!

El regreso de Carlos Latre a El Hormiguero parodiando a Pedro Sánchez y su gestión de la crisis de Ceuta

El imitador ha vuelto al plató a lo grande, convertido en el presidente del Gobierno: además de dar sus claves sobre cómo resolver la crisis migratoria, ha dado su playlist llena de ironías sobre este tema.

Ceuta

La contundente crítica de Pablo Motos a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: "El Gobierno se ha acorralado con sus propias mentiras"

El espectacular arranque de la temporada 21 de El Hormiguero: Pablo Motos lidera una legión de robots

El espectacular arranque de la temporada 21 de El Hormiguero: Pablo Motos lidera una legión de robots

Javier y David en AlaZ

Máxima tensión para David en AlaZ: se juega el empate con Javier en su último turno

Publicidad