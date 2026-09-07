¡Fichaje de la temporada 21!
El regreso de Carlos Latre a El Hormiguero parodiando a Pedro Sánchez y su gestión de la crisis de Ceuta
El imitador ha vuelto al plató a lo grande, convertido en el presidente del Gobierno: además de dar sus claves sobre cómo resolver la crisis migratoria, ha dado su playlist llena de ironías sobre este tema.
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La nueva temporada de El Hormiguero ha traído de vuelta a Carlos Latre. El imitador ha regresado al programa por todo lo alto, metiéndose en la piel de Pedro Sánchez para abordar en clave de humor uno de los asuntos más presentes en la actualidad: la crisis migratoria en Ceuta. Lo ha hecho después de que Pablo Motos diera su contundente opinión sobre este tema: "El Gobierno se ha acorralado con sus propias mentiras".
Latre ha aparecido caracterizado como el presidente del Gobierno, con chaqueta de traje... pero en bañador y con un flotador. Charlando con Pablo, ha ofrecido su particular visión sobre cómo afrontar la situación ceutí.
Tampoco ha faltado su peculiar playlist. A través de distintas canciones cargadas de dobles sentidos e ironías, nuestro Pedro Sánchez ha ido construyendo un divertido recorrido musical que sirvió para parodiar la situación. ¡No te pierdas en el vídeo el regreso de Carlos Latre a El Hormiguero!
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