El espectacular arranque de la temporada 21 de El Hormiguero: Pablo Motos lidera una legión de robots

La temporada 21 de El Hormiguero no ha podido arrancar con una declaración de intenciones más espectacular. Pablo Motos ha sorprendido a los espectadores con una puesta en escena inédita en la que ha estado acompañado por una auténtica legión de robots. Ha sido un estreno marcado por un impresionante despliegue tecnológico de hasta catorce robots, que han tomado la calle en el exterior del plató, captando la atención de viandantes y curiosos.

Los robots humanoides han entrado al plató comandados por Pablo, un espectáculo que ha servido también para adelantar una de las grandes apuestas de esta nueva etapa. Los robots tendrán un papel destacado en la sección de ciencia del programa, donde prometen protagonizar demostraciones y experimentos que acercarán al público algunas de las innovaciones tecnológicas más sorprendentes del momento.

De hecho, ha sido el compromiso del presentador en este arranque de la temporada 21. El Hormiguero quiere seguir apostando por el espectáculo, la divulgación y la capacidad de sorprender a su audiencia desde el primer minuto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas