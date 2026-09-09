Camilo irrumpe por sorpresa en El Hormiguero y canta en directo uno de sus últimos temas

La nueva edición del 'Teléfono escacharrado rumano' prometía con Paula Echevarría en el plató; sin embargo, las expectativas han sido drásticamente superadas cuando Camilo ha irrumpido en el plató de El Hormiguero. El cantante ha sorprendido a todos los allí presentes y ha compartido con la audiencia una de sus últimas canciones.

Guitarra en mano, Camilo ha vuelto a demostrar por qué es uno de los artistas más queridos en todo el planeta. Y es que su voz, su buena actitud y una melodía emotiva han llenado de emoción el lugar. ¡Qué alegría tenerlo de nuevo!

'El árbol' es un tema que salió hace tan solo tres días y ya hemos podido disfrutar de un pequeño concierto en directo. Un lujo absoluto que nadie esperaba, tampoco Paula Echevarría que lo ha disfrutado más cerca que nadie.

¿Quieres ver su actuación en directo? ¡Dale play al vídeo de arriba!

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