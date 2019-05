Albert Espinosa concede su última entrevista a 'El Hormiguero 3.0' y cautiva con su historia y sinceridad

Albert Espinosa ha acudido a 'El Hormiguero 3.0' con muchísima alegría y antes de comenzar a hablar nos ha contado quién es: "Soy un chico que tuvo de los 14 a las 24 años tres cánceres, pero no perdió una pierna, gané un muñón; no perdí un pulmón, aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella pues siempre digo que llevo un sheriff dentro de mí".

"Vivir es aprender a perder lo que ganaste"

Albert Espinosa ha presentado su nuevo libro, 'Lo mejor de ir es volver', pero Pablo Motos no ha querido hacer spoilers sobre este espectacular lectura y ha decidido leer frases que a él le han llamado la atención. Su libro habla sobre que hay que amar el pasado de cada uno, lo triste y lo bonito pero a partes iguales.

Pablo Motos se ha aventurado a leer la página 22: "Siempre he creído que si no tienes memoria eres feliz, los recuerdos son un lastre. Los niños no tienen pasado ni experiencias con las que comparar por eso tienen esa sonrisa de oreja a oreja", y así lo ha afirmado el escrito en directo y ha contado que el libro lo escribió al poco de morir su padre y ha asegurado que su padre hacía "una cosa preciosa" y es que escribía los pros y contras de las cosas que opinabas y él pensaba que cuando muriese tendría una pequeña ganancia dentro de la pérdida que sería saber qué pensaba su padre.

"Duermo sobre los problemas triturados de mi padre"

Albert Espinosa se ha atrevido a desvelar qué hizo realmente su padre: "Cogió todas esas hojas, las trituró, las puso en una almohada y me la regaló con sus problemas triturados para que durmiese bien" y le ha asegurado a Pablo Motos que no ha dormido mejor nunca.

"La vida son tirones. Para obtener algo que te gusta has de aceptar un tirón contrario que no deseas", sobre esta parte del libro, Albert cree que en el hospital aprendió que las pérdidas son ganancias y que los miedos son dudas no resueltas.

Hace tres años el escritor hablaba mucho sobre "ama tu caos, ama tu diferencia y ama lo que te ha tocado en la vida" y él siempre lo ha hecho: "Nos escuchó una chica que se había intentado suicidar y ahora es de las médicas más prestigiosas de Boston". Pablo Motos ha manifestado que muchas veces en 'El Hormiguero 3.0' junto a Albert Espinosa han pasado cosas importantes que le han hecho bien a mucha gente.

"Venir a 'El Hormiguero 3.0' ha sido de las alegrías más grandes"

Albert ha asegurado que él ha tenido mucha suerte en su vida: "He podido escribir libros, se han vendido a 52 idiomas y siete millones de ejemplares", pero cree que lo más bonito ha sido descubrir cosas preciosas que me ha regalado la gente.

"Amo a todas las personas que tienen más de 80 años porque tienen fuerza y siguen aquí"

"Hubo una desconocida de 96, una mujer maravillosa, me regaló una frase que decía 'nunca tires la toalla y para eso nunca has de tener toallas'", a partir de ese día Espinosa nunca la tuvo. Además, ha manifestado que todo en la vida es posible: "Si crees en los sueños, ellos se crearán... y el creer y el crear están a una letra de distancia".

Albert Espinosa ha aprovechado su visita para contar que tras 200 tandas de quimio, 150 radiografías, 300 TACs su médico le ha anunciado que sus 50 serán los 90 de otra persona y ha desvelado cómo serán sus próximos años. Además, ha explicado que se retira de hacer entrevistas: "Es una cosa que he disfrutado toda mi vida".

