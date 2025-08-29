Antena 3 LogoAntena3
Así será la nueva película de El Hormiguero con la que arranca su vigésima temporada

La temporada 20 de El Hormiguero arranca con ‘Pánico en la gala’, una película protagonizada por los grandes invitados de la pasada edición.

El Hormiguero, temporada 20

Publicado:

Como cada temporada, El Hormiguero comenzará con una película rodada a lo largo de todo el año con las estrellas que han pasado por el programa, como Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas, Aitana, Lamine Yamal, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Rauw Alejandro, Marc Márquez, Carlos Alsina o Jean Reno.

Este año estrena ‘Pánico en la gala’, donde una conspiración desde las más altas esferas intenta sabotear la celebración de los 20 años de El Hormiguero con las más sucias tretas. ¿Conseguirán detenerla Trancas y Barrancas?

Temporada 20 del programa presentado por Pablo Motos
Asi será la nueva temporada de El Hormiguero | antena3.com

El programa más visto de la televisión

El programa de Antena 3 concluyó el pasado mes de julio su última temporada revalidando el título de programa más visto de toda la televisión. Con esta, El Hormiguero suma ya 11 años de liderazgo consecutivo. Un hito histórico en la franja de mayor consumo y de mayor competencia de toda la televisión, lo que demuestra la fortaleza de este formato año tras años.

El espacio de Antena 3 lideró en el 85% de ocasiones en 2025, una cifra absolutamente espectacular. De hecho, el programa de Pablo Motos finalizó el curso con una media de 15,3% de cuota de pantalla, logrando ser el programa más visto del día hasta en 90 ocasiones en este curso.

Cada noche, pasan por el programa de Antena 3 una media de 4,6 millones de espectadores únicos. En este curso, El Hormiguero ha cosechado una media de 2 millones de espectadores, coronándose líder absoluto de la noche y el programa más visto de la televisión.

La nueva temporada de El Hormiguero arranca con dos invitados de altura, el presentador Bertín Osborne y el futbolista Sergio Ramos serán los primeros protagonistas de la vigésima temporada del programa presentado por Pablo Motos.

