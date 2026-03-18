El Monaguillo deja atónitos a Mariela Garriga y Mario Casas con sus locos objetos japoneses

De vez en cuando, en El Hormiguero, El Monaguillo viaja a Japón para comprar los objetos más extraños que encuentre. En esta ocasión, debía impresionar a Mariela Garriga y Mario Casas, quienes no se han quedado indiferentes ante las locas propuestas del andaluz. Antes de empezar su sección, el colaborador ha demostrado que es capaz de todo y ha mostrado la figura hecha con toallas con la que le había retado Pablo Motos a principio del programa.

La sección ha estado llena de sorpresas, desde un extraño secador hasta un elemento para realizar yoga. Pero uno de los que más han sorprendido a todos ha sido un método de relajación que masajea los pies, en la introducción El Monaguillo ha aclarado que "nosotros estamos muy comprometidos con el corcho". Con la demostración ha convencido a todos, pero sobre todo a Mario Casas, quien ha confirmado que "esto es muy bueno".

Lo mejor lo ha dejado para el final, tras anunciar que "traigo el juguete de estas Navidades en Japón", ha destapado un divertido juguete que simula a un jugador de baloncesto que se cuelga del aro. Para sorpresa de todos, El Monaguillo lo ha conseguido y no ha dudado en celebrarlo por todo lo alto.

Revive la divertida sección de El Monaguillo pinchando en el vídeo, ¡no te lo pierdas!