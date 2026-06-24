Muy emocionante
El momento más emotivo de la noche: Anabel se pone de pie cinco años después
El Hormiguero ha traído una tecnología de lo más especial que ha permitido a Anabel volver a caminar.
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El plató de El Hormiguero ha recibido a Àngel Llàcer en una noche cargada de buen humor y grandes historias. El popular comunicador ha hablado de sus proyectos profesionales y de las experiencias que han marcado su vida dentro y fuera de los escenarios.
Para poner el broche de oro a la noche, Pablo Motos ha dado entrada a Marron que ha mostrado una tecnología impresionante para ayudar a gente con movilidad reducida. Para ello, Anabel que padece de una complicada enfermedad degenerativa ha aparecido en el plató para poner a prueba el artilugio.
Cinco años después, la invitada se ha podido poner en pie gracias a un exoesqueleto que ayuda a coordinar el movimiento y le ha permitido incluso andar. ¡No te lo pierdas!
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