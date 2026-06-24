Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muy emocionante

El momento más emotivo de la noche: Anabel se pone de pie cinco años después

El Hormiguero ha traído una tecnología de lo más especial que ha permitido a Anabel volver a caminar.

El momento más emotivo de la noche: Anabel se pone de pie cinco años después

Publicidad

El plató de El Hormiguero ha recibido a Àngel Llàcer en una noche cargada de buen humor y grandes historias. El popular comunicador ha hablado de sus proyectos profesionales y de las experiencias que han marcado su vida dentro y fuera de los escenarios.

Para poner el broche de oro a la noche, Pablo Motos ha dado entrada a Marron que ha mostrado una tecnología impresionante para ayudar a gente con movilidad reducida. Para ello, Anabel que padece de una complicada enfermedad degenerativa ha aparecido en el plató para poner a prueba el artilugio.

Cinco años después, la invitada se ha podido poner en pie gracias a un exoesqueleto que ayuda a coordinar el movimiento y le ha permitido incluso andar. ¡No te lo pierdas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Elisenda deja a Manel Fuentes alucinado con su inesperada demostración de beatbox

Elisenda deja a Manel Fuentes alucinado con su inesperada demostración de beatbox

Entrevista completa a Àngel Llàcer en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Àngel Llàcer en El Hormiguero

El momento más emotivo de la noche: Anabel se pone de pie cinco años después

El momento más emotivo de la noche: Anabel se pone de pie cinco años después

Àngel Llàcer en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Esperansa Grasia hace alucinar a Àngel Llàcer con trucos tan sencillos como prácticos

¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales
En El Hormiguero

¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales

Àngel Llàcer en El Hormiguero
En El Hormiguero

Tangas y una bañera de chocolate: La loca prueba con la que Àngel Llàcer regaló una Harley por su cumpleaños

El catalán ha visitado El Hormiguero para contarnos cómo será el nuevo programa Congelados que presenta próximamente en La Sexta.

Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero
Imperdible

Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero

El invitado ha asegurado que iba a batir todos los récords... pero no ha conseguido entrar ni en el TOP.

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos

Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote

Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote

Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra

Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra

Publicidad