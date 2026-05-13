Marron organiza una operación de próstata en directo frente a David Bisbal con los robots más punteros

Sorprender a alguien como David Bisbal no es precisamente sencillo. Y es que el almeriense ha visto prácticamente de todo a lo largo de sus años en activo. Sin embargo, esto no es impedimento para Marron, que siempre tiene un alucinante experimento bajo la manga. En esta ocasión, la tecnología más puntera en cirugía.

Con robots de última generación, es posible realizar telecirugía. De este modo, es factible operar a miles de kilómetros y Marron ha querido ponerlo a prueba, llevando a cabo una operación en el mismo plató de El Hormiguero. Una maravilla demuestra cómo la medicina ha llegado al futuro.

La máquina ha logrado extirpar la próstata de forma exitosa en cuestión de minutos. Una intervención que mejora considerablemente la calidad de vida de los pacientes gracias a la precisión de estos sistemas.

Dale play al vídeo y descubre cómo ha evolucionado el sector, llevándolo a lo que hace muy poco parecía propio de la ciencia ficción.

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De la mano de LYX UROLOGÍA vamos a mostraros la telecirugía, que permite realizar intervenciones quirúrgicas a miles de kilómetros de distancia. Vamos a realizar una simulación de extirpación prostática mediante un robot quirúrgico laparoscópico en directo Todo esto nos lo vienen a mostrar:

GABRIEL OGAYA, director de cirugía robótica de Lyx Urología. Él será el que maneje la consola en el efecto mariposa.

JUAN IGNACIO MARTÍNEZ-SALAMANCA, fundador y director médico de Lyx Urología. Él será el que nos explique paso a paso en el centro de plató cómo se está realizando la extirpación de la próstata con la pluma/robot/plataforma del paciente.

Los brazos robóticos actuarían sobre el modelo hiperrealista. De forma simultánea, uno de nuestros cirujanos (Gabriel) estaría conectado en directo desde el efecto mariposa, controlando la intervención a distancia, de modo que en plató se podría ver en tiempo real cómo se va realizando la extirpación.

Después presentamos a Victoria Gargallo, enfermera instrumentista de Lyx Urología que nos trae el HISTOLOG SCANNER, un escáner microscópico en tiempo real. Una vez extraída la próstata, se mostraría cómo el tejido puede analizarse en el momento mediante diagnóstico intraoperatorio, explicando de forma sencilla cómo ya es posible confirmar en el mismo quirófano la ausencia de márgenes tumorales gracias a la conexión, también en remoto, del patólogo.