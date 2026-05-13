"La primera vez que traes algo que funciona": El Monaguillo calla las críticas con sus objetos de Japón

David Bisbal ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos del panorama musical. Su entrevista ha dejado una conversación cercana, divertida y muy especial.

Después de la entrevista, El Monaguillo ha llegado al plató dispuesto a sorprender a presentador e invitado con sus objetos de Japón. El colaborador ha traído una freidora portátil y eléctrica y un cojín para las sillas que parecía sacado de una película de ciencia ficción.

Pablo Motos, rendido por primera vez a su compañero, ha dicho que es la primera vez que le ve trayendo algo que funciona. ¡Así ha sido este momentazo!