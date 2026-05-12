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Arón Piper y Marco Cáceres serán los invitados esta noche en El Hormiguero

Los actores españoles serán los protagonistas de esta noche en el programa.

Arón Piper y Marco Cáceres

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Ismael Jiménez
Publicado:

Los invitados de esta noche vienen al programa a presentarnos 'Hugo 24', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 15 de mayo. Ambos actores compartirán con Pablo Motos los detalles de este intenso proyecto cinematográfico que promete no dejar indiferente a nadie.

Los invitados tratarán de describirnos su experiencia en el rodaje y cómo ha sido dar vida a los personajes de esta historia. La trama nos sumerge en la vida de Hugo, un joven perdido entre la inseguridad y el vértigo de crecer, que debe enfrentarse a la durísima situación de un inminente desahucio.

Sobre ellos:

Arón Piper, una de las caras más internacionales de nuestra ficción, une su talento al de Marco Cáceres, uno de los actores con mayor proyección del momento. Juntos forman una pareja de invitados muy joven y dinámica que promete una noche cargada de confidencias, cine y anécdotas sobre los retos de la juventud actual.

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