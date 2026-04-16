De Simone Biles a Elsa Pataky: estos serán los próximos invitados de El Hormiguero

La semana que viene volverán a El Hormiguero grandes estrellas nacionales e internacionales que nos hablarán de sus próximos proyectos profesionales y se abrirán con los espectadores.

Lunes: Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco

La semana arrancará con tres de los cuatro coaches de la nueva edición de La Voz Kis, que se estrenará muy pronto en el prime time de Antena 3. La nueva temporada promete emoción y voces capaces de conquistar al público y a los coaches.

Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco | Antena 3

Martes: Simone Biles

La gimnasta más laureada de todos los tiempos, la atleta estadounidense Simone Biles, visitará por primera vez El Hormiguero. Ganadora de once medallas olímpicas, siete de ellas de oro, y una treintena de preseas en campeonatos mundiales, Biles es embajadora de los Premios Laureus, cuya gala de entrega se celebrará la noche anterior en Madrid.

Simone Biles | Antena 3

Miércoles: Elsa Pataky

Una de las actrices más internacionales de nuestro país volverá a visitarnos la semana que viene. Elsa Pataky nos presentará 'El Homenaje', la nueva serie que protagoniza y que se estrena el jueves 23 de abril en la plataforma SkyShowtime.

Elsa Pataky | Antena 3

Jueves: Alaska

Cerraremos la semana con una gran amiga del programa: Alaska. La artista nos va a presentar La verdad o la imaginación, el nuevo disco de Fangoria que sale a la venta al día siguiente, el viernes 24 de abril.