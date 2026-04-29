Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
EN DIRECTO: Tomás Roncero, primer desenmascarado de la cuarta gala de Mask Singer

EN EL HORMIGUERO

Marron deja sin palabras a Manuel Carrasco grabando un espectacular videoclip en directo

Marron ha vuelo a El Hormiguero y lo ha hecho para hacer alucinar a Manuel Carrasco grabando un videoclip en directo.

Marron deja sin palabras a Manuel Carrasco grabando un espectacular videoclip en directo

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Manuel Carrasco, probablemente, lo haya visto todo en la industria de la música. Sin embargo, Marron se ha empeñado en poner a prueba esta afirmación organizando una auténtica locura audiovisual en el plató del Hormiguero.

Con un traveling y artistas de primer nivel, se ha propuesto grabar un videoclip en directo. El cantante, Pablo Motos y el propio Marron también han participado en la pieza, encendiendo nada menos que un círculo de fuego. Porque si el reto de hacerlo todo bien a la primera no era un reto suficientemente alocado, el vídeo ha sido todo un despliegue de espectacularidad.

El resultado habla por sí solo y Carrasco, efectivamente, se ha quedado sin palabras ante este experimento tan sorprendente. Una maravilla en la que la voz del cantante se convierte en la guinda del pastel.

¿Te lo has perdido? ¡Dale play al vídeo y disfruta de la magia!

Más información

Hoy trataremos de hacer una pieza audiovisual inolvidable: un videoclip. Será homenaje a la carrera de Manuel Carrasco, y en concreto al imaginario e iconografía presentes en su videoclip “El grito del niño” .

Grabaremos el videoclip en sólo 30 segundos. Lo haremos empleando una cámara superlenta, que adquiere más imágenes que una cámara normal. Aceleraremos el tempo de la canción y grabaremos muy rápido, para después reproducirlo en cámara lenta, disfrutar de los distintos efectos visuales que referencian y homenajean la obra de este gran artista.

Se grabará utilizando un travelling circular, y las acciones se irán sucediendo a lo largo del círculo. Es un trabajo enorme de todos los equipos, y debe haber mucha precisión y coordinación entre todos para que el resultado sea espectacular.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Ruth Lorenzo hace dudar a Ana Milán con Planta carnívora y las investigadoras se enfrentan: “Yo no copio teorías”

Ruth Lorenzo hace dudar a Ana Milán con Planta carnívora y las investigadoras se enfrentan: “Yo no copio teorías”

Planta carnívora actúa en Mask Singer con un tema de Ana Mena en su estreno

Planta Carnívora devora el plató en su imponente estreno al son de Ana Mena

Planta carnívora llega “hambrienta” a Mask Singer y pretende “zamparse a todas las máscaras”

Planta carnívora llega “hambrienta” a Mask Singer y pretende “zamparse a todas las máscaras”

¡Puro Madrid!: Tomás Roncero estaba bajo la máscara de Bocata de calamares
Desenmascaramiento

¡Puro Madrid!: Tomás Roncero estaba bajo la máscara de Bocata de calamares

Boris Izaguirre destaca la actitud de Jirafa en Mask Singer: “¡Qué sexy!”
Investigación | Programa 4

Jirafa pisa el acelerador y Boris Izaguirre no se resiste: “¡Qué sexy!”

Jirafa derrocha romanticismo y agilidad con el clásico ‘No puedo vivir sin ti’
Actuación | Programa 4

Jirafa derrocha romanticismo y agilidad con el clásico ‘No puedo vivir sin ti’

A pesar de las dimensiones de su traje, la máscara ha derrochado ternura con una actuación inolvidable.

Bocata de calamares genera división entre los investigadores sobre su identidad en Mask Singer
Investigación | Programa 4

¿Testosterona sí o testosterona no? Ruth Lorenzo muestra su desacuerdo con Boris Izaguirre

Bocata de calamares ha vuelto a sacar su vena más madrileña en Mask Singer al ritmo de 'Princesas'. Pero ¿quién estará debajo de la máscara?

Bocata de calamares saca su lado rockero y conquista Mask Singer al ritmo de ‘Princesas’

Bocata de calamares saca su lado rockero y conquista Mask Singer al ritmo de ‘Princesas’

¡Ruth Lorenzo pulsa el delatador!

¡Ruth Lorenzo pulsa el delatador! Así ha sido el momentazo con Clavel en Mask Singer

El arte de Clavel rompe todos los esquemas con una fuerza vocal imponente

El arte de Clavel rompe todos los esquemas con una fuerza vocal imponente

Publicidad