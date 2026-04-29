Marron deja sin palabras a Manuel Carrasco grabando un espectacular videoclip en directo

Manuel Carrasco, probablemente, lo haya visto todo en la industria de la música. Sin embargo, Marron se ha empeñado en poner a prueba esta afirmación organizando una auténtica locura audiovisual en el plató del Hormiguero.

Con un traveling y artistas de primer nivel, se ha propuesto grabar un videoclip en directo. El cantante, Pablo Motos y el propio Marron también han participado en la pieza, encendiendo nada menos que un círculo de fuego. Porque si el reto de hacerlo todo bien a la primera no era un reto suficientemente alocado, el vídeo ha sido todo un despliegue de espectacularidad.

El resultado habla por sí solo y Carrasco, efectivamente, se ha quedado sin palabras ante este experimento tan sorprendente. Una maravilla en la que la voz del cantante se convierte en la guinda del pastel.

¿Te lo has perdido? ¡Dale play al vídeo y disfruta de la magia!

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Hoy trataremos de hacer una pieza audiovisual inolvidable: un videoclip. Será homenaje a la carrera de Manuel Carrasco, y en concreto al imaginario e iconografía presentes en su videoclip “El grito del niño” .

Grabaremos el videoclip en sólo 30 segundos. Lo haremos empleando una cámara superlenta, que adquiere más imágenes que una cámara normal. Aceleraremos el tempo de la canción y grabaremos muy rápido, para después reproducirlo en cámara lenta, disfrutar de los distintos efectos visuales que referencian y homenajean la obra de este gran artista.

Se grabará utilizando un travelling circular, y las acciones se irán sucediendo a lo largo del círculo. Es un trabajo enorme de todos los equipos, y debe haber mucha precisión y coordinación entre todos para que el resultado sea espectacular.