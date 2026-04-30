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EN DIRECTO: Vive la cuarta gala de Mask Singer, con dos nuevas estrellas desenmascaradas

Actuación | Programa 4

Jirafa derrocha romanticismo y agilidad con el clásico ‘No puedo vivir sin ti’

A pesar de las dimensiones de su traje, la máscara ha derrochado ternura con una actuación inolvidable.

Jirafa derrocha romanticismo y agilidad con el clásico ‘No puedo vivir sin ti’

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Jirafa ha vuelto a demostrar que el tamaño no es un impedimento para ofrecer un espectáculo de primer nivel. Con una puesta en escena que ha llegado directamente al corazón del jurado, la máscara se ha movido por el plató con una soltura física que sigue siendo el gran quebradero de cabeza de la investigación.

¿Cómo es posible mantener esa agilidad bajo una estructura tan voluminosa? Esa es la pregunta que ha sobrevolado la mesa desde su primera aparición. Jirafa ha logrado crear una conexión especial con la cámara, demostrando mucho oficio tras la máscara.

La misteriosa identidad sigue siendo un reto, pero su talento escénico es indiscutible. Dale al play y juzga por ti mismo: ¿quién puede esconderse tras este tierno y rítmico gigante?

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