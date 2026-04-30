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EN DIRECTO: Vive la cuarta gala de Mask Singer, con dos nuevas estrellas desenmascaradas

Investigación | Programa 4

¿Testosterona sí o testosterona no? Ruth Lorenzo muestra su desacuerdo con Boris Izaguirre

Bocata de calamares ha vuelto a sacar su vena más madrileña en Mask Singer al ritmo de 'Princesas'. Pero ¿quién estará debajo de la máscara?

Bocata de calamares genera división entre los investigadores sobre su identidad en Mask Singer

¿Testosterona sí o testosterona no? Ruth Lorenzo muestra su desacuerdo con Boris Izaguirre

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Borja Tamayo
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‘Princesas’ de Pereza ha abierto el apetito de los investigadores de Mask Singer 13 con la actuación de Bocata de calamares. Un show que, según Boris Izaguirre, tenía “demasiada testosterona”. Sin embargo, Ruth Lorenzo no está para nada de acuerdo y ha aplaudido a la máscara madrileña: “¡Me encanta la testosterona!”

Bocata de calamares saca su lado rockero y conquista Mask Singer al ritmo de ‘Princesas’

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Ana Milán ha sido la primera en sacar sus conclusiones, haciendo mención tanto a las críticas que dice haber recibido la máscara en sus pistas como al amor que siente hacia su pareja. “¿Qué tal, Juan del Val?”, ha dicho la investigadora. O, como Arturo Valls ha apuntado, “Juan del Bar”.

Boris, por su parte, ha abandonado la idea de que bajo Bocata de calamares se esconde el alcalde de Madrid. En su defecto, ha apostado por uno de los mejores porteros de todos los tiempos: El mismísimo Iker Casillas.

Quienes siguen con su idea inicial son Ruth Lorenzo y Juan y Medio. Ambos comparten la misma teoría y, a pesar de no hacer referencia a un madrileño como tal, están seguros de que esta máscara es David Bustamante. ¿Quién tendrá razón? Dale play al vídeo y valora las opiniones de los investigadores en detalle.

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