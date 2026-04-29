¡Espectáculo ochentero! Pizza brilla en Mask Singer con una actuación estelar

Pizza ha regresado al escenario de Mask Singer dispuesta a demostrar que lo suyo no es solo una masa crujiente, sino un auténtico dominio musical. En esta ocasión, la máscara ha apostado por la nostalgia y el ritmo con un clásico inolvidable que ha puesto en pie a los cuatro investigadores.

La energía que desprende Pizza es tal que nadie en el plató ha podido mantenerse en su asiento sin bailar. Con una actuación tan nostálgica, como fiestera, la máscara ha puesto en pie a todo el mundo.

Con una puesta en escena vibrante y llena de luces, Pizza ha demostrado que se siente como pez en el agua bajo los focos, manejando los tiempos del show como una verdadera profesional.

¿Se esconderá tras este delicioso bocado una estrella acostumbrada a las giras por todo el mundo? Tras esta actuación, las teorías van a volar más alto que nunca. ¡Imperdible!