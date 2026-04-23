Bad Gyal, Macarena Gómez, Manuel Carrasco y Borja Sémper serán los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero no levanta el pie del acelerador y continúa trayendo a invitados espectaculares. Pablo Motos ha presentado a los siguientes famosos a los que tendrá el placer de entrevistar y, si algo ha quedado claro, es que la semana será tan variada como entretenida.

Lunes: Bad Gyal

Empezamos la semana con la visita de la cantante Bad Gyal para hablarnos de su exitosa gira Más Cara Tour y de su nuevo disco Más Cara, que vio la luz a principios de marzo. Un proyecto muy personal inspirado en la música que marcó sus primeros recuerdos y que continúa moldeando su evolución artística.

Bad Gyal en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Macarena Gómez

Nos visita la actriz Macarena Gómez para hablarnos de su nueva película, titulada ¿Cómo hemos llegado a esto?, que se estrena en cines el próximo 30 de abril. Una comedia de enredo centrada en un triángulo amoroso y en un código de amistad que implica no involucrarse con ex parejas.

Macarena Gómez en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Manuel Carrasco

Nos viene a ver el cantante Manuel Carrasco para hablarnos de su nuevo disco “Pueblo Salvaje I”. Carrasco tiene por delante, además, cuatro importantes conciertos con su público, ya que actuará en el Estadio La Cartuja de Sevilla el próximo mes de junio.

Manuel Carrasco en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Borja Sémper

Recibimos por primera vez al portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper. El diputado por Madrid retoma su vida pública tras haber pasado los últimos meses recuperándose de su enfermedad. Con él charlaremos sobre su estado de salud, sobre cómo ha vivido este periodo y sobre cómo afronta su retorno a la política tras este parón.