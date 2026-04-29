El Monaguillo sorprende con los objetos más locos de Japón en El Hormiguero: "Has bajado el nivel"

El Monaguillo ha vuelto a El Hormiguero con una de sus secciones más esperadas, cargada de objetos curiosos llegados directamente de Japón. En esta ocasión, el objetivo era claro: sorprender a Manuel Carrasco con cinco inventos de lo más peculiares.

Entre ellos, uno especialmente llamativo que, según ha adelantado, podría revolucionar incluso la música, generando la expectación tanto del cantante como de Pablo Motos.

Como es habitual, la sección ha estado marcada por el humor y las reacciones inesperadas, dejando uno de los momentos más divertidos de la noche con las ocurrencias del Monaguillo.