De Marta Sánchez a María Dueñas: El “giro de guion” de Boris Izaguirre con Pizza

Con su interpretación de ‘Voyage Voyage’, Pizza ha demostrado que el francés no es un ingrediente que le falte. Ahora es el turno de los investigadores y, en sus nuevas teorías, hay celebridades de todos los tipos.

“Torres más famosas que la de Pisa han sentido el peso de mis tacones”, ha dicho Pizza a modo de pista extra. Sin embargo, esto no es lo que ha despertado las alarmas de Boris Izaguirre, sino la devoción por el diccionario que había confesado tener previamente esta máscara. “Es María Dueñas”, grita ante la sorpresa de Arturo Valls, que ha sacado a relucir el “giro de guion” del investigador en dos semanas: “De Marta Sánchez a María Dueñas”.

Juan y Medio estaba totalmente perdido; sin embargo, finalmente se ha animado, entre cánticos, a robarle la teoría a Ana Milán de que Pizza es nada menos que Sonsoles Ónega. Una decisión que no ha ofendido a su compañera, ya que ella ha cambiado de idea y ahora afirma saber que esta máscara es Cristina Pardo.

Ruth Lorenzo, a pesar de reconocer que los demás están “bastante cerca”, llega para resolver (o al menos eso espera ella) la incógnita. La cantante deja de lado la apuesta inicial de Loles León para sustituirla por Almudena Ariza. ¿Quién será finalmente? Por el momento, dale play al vídeo para repasar cada detalle.