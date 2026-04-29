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Investigación | Programa 4

¡Ruth Lorenzo pulsa el delatador! Así ha sido el momentazo con Clavel en Mask Singer

Ruth Lorenzo no ha aguantado más y se ha lanzado hacia el delatador de Mask Singer. Sin duda, uno de los momentazos de la gala.

¡Ruth Lorenzo pulsa el delatador!

¡Ruth Lorenzo pulsa el delatador! Así ha sido el momentazo con Clavel en Mask Singer

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Borja Tamayo
Publicado:

Clavel se convertía en Miley Cyrus ante los ojos de los investigadores, que iban tomando sus notas mientras la máscara se rodeaba de bolas gigantes hechas de flores. No obstante, nadie lo tenía tan claro como Ruth Lorenzo, que ha ido corriendo hacia el delatador.

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No es la primera vez que Ruth Lorenzo amenaza con pulsar el delatador. Sin embargo, en ocasiones pasadas, sus compañeros la han detenido. Ella volvía a su sitio y se conformaba con lanzar sus teorías al uso. Una dinámica con la que ha roto tras la actuación de Clavel.

Las nuevas pistas de Clavel apuntaban a que había una influencer bajo la máscara o, en su defecto, alguien con dotes para las redes sociales. Ahora bien, Ruth Lorenzo no se ha conformado con estas migas de pan y se ha llevado su apuesta más bien al nombre de la concursante.

El humo ha brotado del delatador después de que la cantante lo pulsara con todo su empeño. “¡Rosa López!”, ha exclamado con la euforia de la que se siente ganadora. Pero ¿era efectivamente ella? ¡Descúbrelo dándole a play al vídeo de arriba!

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