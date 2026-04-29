El arte de Clavel rompe todos los esquemas con una fuerza vocal imponente

Si alguien pensaba, por su apariencia, que Clavel solo se movía en terrenos tradicionales, su actuación de esta noche ha echado por tierra cualquier prejuicio. La máscara ha dejado a todos sin palabras al interpretar ‘Wrecking Ball’, el icónico tema de Miley Cyrus, llevándolo a un terreno épico y cargado de sensibilidad.

Clavel ha llenado el escenario de una fuerza visual y vocal que ha erizado la piel de los presentes, creando una atmósfera mágica. Su capacidad para dominar un registro tan exigente ha dejado totalmente descolocada a la mesa de investigación, que no esperaba este giro de guion.

¿Estamos ante una cantante o simplemente una famosa con un talento oculto? Disfruta de nuevo de este despliegue de arte y pasión sobre el escenario que ha dejado asombrado al jurado de Mask Singer.