Actuación | Programa 4
El arte de Clavel rompe todos los esquemas con una fuerza vocal imponente
Pétalos, emoción y un registro sorprendente: la máscara más folclórica deja boquiabierto al jurado atreviéndose con el éxito de una diva del pop.
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Si alguien pensaba, por su apariencia, que Clavel solo se movía en terrenos tradicionales, su actuación de esta noche ha echado por tierra cualquier prejuicio. La máscara ha dejado a todos sin palabras al interpretar ‘Wrecking Ball’, el icónico tema de Miley Cyrus, llevándolo a un terreno épico y cargado de sensibilidad.
Clavel ha llenado el escenario de una fuerza visual y vocal que ha erizado la piel de los presentes, creando una atmósfera mágica. Su capacidad para dominar un registro tan exigente ha dejado totalmente descolocada a la mesa de investigación, que no esperaba este giro de guion.
¿Estamos ante una cantante o simplemente una famosa con un talento oculto? Disfruta de nuevo de este despliegue de arte y pasión sobre el escenario que ha dejado asombrado al jurado de Mask Singer.
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